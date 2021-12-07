Sağanak nedeniyle yollar su altında kaldı (2) - Son Dakika

Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu. Bazı bölgelerde trafik aksadı.

Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı ve Kumluca ilçelerinde kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi. Bazı araçların üzerine levhalar ve ağaçlar düştü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 45 istasyonda 600 personelle ihbarlara müdahale için hazır bekliyor.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, AA muhabirine, kentte şiddetli fırtına ve sağanağın etkili olmaya başlamasıyla ekip olarak sahaya çıktıklarını söyledi.

Özellikle Konyaaltı ilçesinde iş yerlerine su bastığı ihbarları aldıklarını aktaran Timur, "Yağış nedeniyle yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Çatı uçmaları ve çok sayıda ağaç devrilmesi var. Bütün ekipler, sahada çalışıyor." dedi.

Aracının üzerine ağaç devrilen Melih Alp, sabah işe çıkmak için evden çıktığı sırada ağacın devrildiğini gördüğünü söyledi.

Hava yolu trafiği de etkilendi

Kuvvetli rüzgar ve sağanaktan dolayı hava yolu trafiği de olumsuz etkilendi. Sabah saatlerinde Antalya'dan İstanbul'a gitmesi planlanan uçuş programı iptal edildi. İstanbul'dan Antalya'ya gelecek 3 uçak ise Dalaman ve Konya'daki havalimanlarına yönlendirildi.

Bazı uçuşlarda gecikmeler yaşanabildiği ancak iniş kalkışlarda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı bildirildi.

Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.