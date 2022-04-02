Kuvvetli rüzgar zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Kuvvetli rüzgar zor anlar yaşattı

02.04.2022 12:52

Kuvvetli rüzgar zor anlar yaşattı Karabük'te etkili olan kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kuvvetli rüzgar zor anlar yaşattı

KARABÜK - Karabük'te etkili olan kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına ve rüzgar için turuncu uyarı verdiği Karabük'te şiddetli rüzgar etkili oldu. Kentin en kalabalık caddelerinden biri olan Kemal Güneş Caddesinde rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlerlemekte güçlük çeken vatandaşlar güvenli alanlara geçerek korunmaya çalıştı.

Öte yandan bir mağazanın ayakkabı kutuları da rüzgardan nasibini aldı. Uçan kutular bazı vatandaşların yardımıyla toplanıldı.

Rüzgar nedeniyle vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli davranmaları istenildi.

Kuvvetli rüzgar zor anlar yaşattı
Kuvvetli rüzgar zor anlar yaşattı
Kuvvetli rüzgar zor anlar yaşattı

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Meteoroloji, Fırtına, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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