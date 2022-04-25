KUVVETLİ RÜZGARDA CAMİNİN ÇATISININ UÇMA ANI KAMERADA - Son Dakika

VAN'ın Başkale ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda, caminin çatısı uçtu. Bu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İlçede geçen hafta soğuk havanın ardından rüzgar etkili oldu. Kuvvetli rüzgarda Açıkağıl Mahallesi'ndeki caminin tonlarca ağırlığındaki çatısı uçtu. Bu anlar mahalle halkı tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Caminin hasar görmesi nedeniyle Muhtar Selahattin Pulat, müftülük ve belediye yetkililerinden yardım istedi. Harekete geçen Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri caminin çatısını yeniden iyaptı. Yetkililere teşekkür eden Muhtar Pulat, Olayın yaşandığı gün mahallede değildim. Ama bana bildirilmesi üzerine ben de müftülük ve belediye yetkililerini arayarak yardım istedim. Çatı ustası, eksik malzemeler, hemen gönderdi ve kısa zamanda onarım çalışması tamamlandı. Emeği geçen belediye ekiplerine ve kaymakamımıza Açıkağıl Mahallesi adına teşekkür ederim dedi.