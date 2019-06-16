Kuvvetli sağanak gelecek hafta da sürecek

Yurdun büyük bölümünde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin gelecek hafta etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Yurdun büyük bölümünde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin gelecek hafta etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

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