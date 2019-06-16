Son Dakika Haberleri: Kuvvetli sağanak gelecek hafta da sürecek
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Kuvvetli sağanak gelecek hafta da sürecek

24 dakika önce

Yurdun büyük bölümünde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin gelecek hafta etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli sağanak gelecek hafta da sürecek, System.String[]
Yurdun büyük bölümünde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin gelecek hafta etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:43 
Ekonomi
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