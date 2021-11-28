Kuvvetli sağanak tarım alanlarında su taşkınlarına neden oldu - Son Dakika

Su taşkını yaşanan tarım arazileri
Sular altında kalan ağaçlar
Evlerin etrafında oluşan su birikintileri
Çilek seraları ANTALYA - Antalya'da kuvvetli sağanak tarım alanlarında su taşkınlarına neden oldu.
Kent genelinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Serik ilçesinde de etkili olan sağanak, tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. İlçedeki bazı akarsular taşarken, ağaçlar ve çilek üretimi yapılan seralar sular altında kaldı.
Kaynak: AA
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