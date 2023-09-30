Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji'den 44 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - Son Dakika

Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji'den 44 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Son Güncelleme: 01.10.2023 00:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 44 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunarak, vatandaşların şiddetli sağanak yağışlara karşı dikkatli olmasını istedi. İstanbul Valisi Davut Gül ise, ''Yağışların yarın (bugün) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.'' açıklamasını yaptı

Meteoroloji, şiddetli sağanak yağışların beklendiği İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 44 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül ise yaptığı açıklamada, "Yağışların yarın (bugün) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir." ifadelerini kullandı.

BOĞAZ ÇEVRESİNDE KUVVETLİ OLACAK

X hesabından paylaşımda bulunan Vali Gül, İstanbulluları kuvvetli yağış konusunda uyararak, "İstanbul'da tahmin edilen meteorolojik uyarılarla uyumlu olarak devam eden yağışların başta Boğaz çevresi ve civarı olmak üzere, il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir." dedi.

Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den 40 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı

44 İL İÇİN UYARI VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 1 Ekim günü, İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Giresun, Kayseri, Kocaeli, Nevşehir, Rize, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat, Kırıkkale, Şırnak, Yalova, Amasya, Artvin, Bingöl, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Zonguldak, Batman, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan Adana, Samsun, Osmaniye ve Hatay için ise turuncu kodlu uyarı geldi.

Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den 40 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada ise, uyarı verilen illere ilişkin alınan tedbirler paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "Uyarı verilen illerimizin Valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Turuncu kod ile uyarılan illerimizde yaşayan tüm vatandaşlarımız, AFAD Başkanlığımız tarafından SMS ile bilgilendirilmiştir. Sarı ve turuncu yağış uyarısı verilen illerdeki ekiplerimiz teyakkuz halindedir. An itibarıyla uyarı verilen illerimizde herhangi bir olumsuz durum ve ihbar bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam

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Son Dakika Yaşam Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji'den 44 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji'den 44 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - Son Dakika
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