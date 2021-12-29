Üye Girişi
Kuvvetli sağanak yağış sonrası debisi 7 kat artan Ergene Nehri taştı! - Son Dakika

Kuvvetli sağanak yağış sonrası debisi 7 kat artan Ergene Nehri taştı!

29.12.2021 11:16

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde debisi 24 saatte 7 kattan fazla artan Ergene Nehri, bazı alanlarda yatağından taşarak etrafa yayılmaya başladı. Bölgedeki çeltik tarlaları sular altında kaldı.

Trakya'yı esir alan kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Pek çok noktada ev ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

ERGENE NEHRİ TAŞTI

Su birikmeleri ve baskınlarına yol açan sağanak, akarsuların debilerini de artırdı. İlçeden geçen Ergene Nehri'nin debisi 24 saatte 7,5 kat arttı. Su seviyesi 17 metreküp/saniyeden 128 metreküp/saniyeye yükselen nehir, bazı alanlarda yatağından çıktı, tarım arazilerine doğru yayıldı.

Kuvvetli sağanakla debisi 7 kat artan Ergene Nehri taştı! Çeltik tarlaları sular altında kaldı

TARLALAR SU ALTINA KALDI

Bölgedeki birçok çeltik tarlası sular altında kaldı. Gelen görüntülerde, kara yolu ile tarlaların su ile kaplandığı ve birleştiği görülüyor.

METEOROLOJİ SARI KODLU YAĞIŞ UYARISI YAPTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Trakya için sarı kodlu yağış uyarısı bulunuyor. Uyarıda bölge geneli kuvvetli sağanağın yarın sabaha kadar devam etmesi öngörülüyor. Toprağın suya doymuşluğu göz önüne alınarak kuvvetli sağanağı ilçede yeniden su baskın ve taşkınlarına dönüşebileceği uyarısı yapılıyor.

YORUMLAR
500

Trakya Bölgesi, Meteoroloji, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuvvetli sağanak yağış sonrası debisi 7 kat artan Ergene Nehri taştı! - Son Dakika


Türkiye'nin en özel buzağısı Bayburt'taki çiftlikte özel olarak tutuluyor! Türkiye'nin en özel buzağısı Bayburt'taki çiftlikte özel olarak tutuluyor!         
11:22
Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşların davranışları pes dedirtti Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşların davranışları pes dedirtti         
11:18
Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı         
11:10
Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor         
11:02
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5         
10:21
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10

Son Dakika Haberleri
11:18 Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşların davranışları pes dedirtti
11:16 Kuvvetli sağanak yağış sonrası debisi 7 kat artan Ergene Nehri taştı!
11:11 Güne yükselişle başlamasının ardından altının gram fiyatı 698 lira seviyesinden işlem görüyor
11:10 Okçu balığının görüntüleri, izleyenleri hayran bıraktı
11:09 Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı
11:01 Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor
10:58 Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak
10:52 Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim
10:46 Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan geldi: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır
10:44 Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 11:25:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kuvvetli sağanak yağış sonrası debisi 7 kat artan Ergene Nehri taştı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement