Kuvvetli sağanak yağış sonrası debisi 7 kat artan Ergene Nehri taştı! - Son Dakika

Trakya'yı esir alan kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Pek çok noktada ev ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

ERGENE NEHRİ TAŞTI

Su birikmeleri ve baskınlarına yol açan sağanak, akarsuların debilerini de artırdı. İlçeden geçen Ergene Nehri'nin debisi 24 saatte 7,5 kat arttı. Su seviyesi 17 metreküp/saniyeden 128 metreküp/saniyeye yükselen nehir, bazı alanlarda yatağından çıktı, tarım arazilerine doğru yayıldı.

TARLALAR SU ALTINA KALDI

Bölgedeki birçok çeltik tarlası sular altında kaldı. Gelen görüntülerde, kara yolu ile tarlaların su ile kaplandığı ve birleştiği görülüyor.

METEOROLOJİ SARI KODLU YAĞIŞ UYARISI YAPTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Trakya için sarı kodlu yağış uyarısı bulunuyor. Uyarıda bölge geneli kuvvetli sağanağın yarın sabaha kadar devam etmesi öngörülüyor. Toprağın suya doymuşluğu göz önüne alınarak kuvvetli sağanağı ilçede yeniden su baskın ve taşkınlarına dönüşebileceği uyarısı yapılıyor.