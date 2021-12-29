Üye Girişi
Kuvvetli sağanakla debisi 7 kat artan Ergene Nehri taşkın yaptı - Son Dakika

Kuvvetli sağanakla debisi 7 kat artan Ergene Nehri taşkın yaptı

29.12.2021 10:58

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde debisi 24 saatte 7 kattan fazla artan Ergene Nehri, bazı alanlarda yatağından taşarak etrafa yayılmaya başladı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde debisi 24 saatte 7 kattan fazla artan Ergene Nehri, bazı alanlarda yatağından taşarak etrafa yayılmaya başladı.

Uzunköprü ilçesinde kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Su birikmeleri ve baskınlarına yol açan sağanak, akarsuların debilerini de artırdı.

İlçeden geçen Ergene Nehri'nin debisi 24 saatte 7,5 kat arttı.

Su seviyesi 17 metreküp/saniyeden 128 metreküp/saniyeye yükselen nehir, bazı alanlarda yatağından çıktı, tarım arazilerine doğru yayıldı.

Kırkkavak Deresi'nde seviye düşüşe geçti

Ergene Nehri'ne akan Kırkkavak Deresi'nde ise seviye düşüşe geçti.

Dün gece Atatürk Mahallesi'nde, dere yer yer yatağından çıkarak baskınlara neden olmuştu. Dere yatağına yakın sitelerdeki vatandaşlar bölgeden tahliye edilmişti.

Gece yağışın şiddetinin düşmesiyle derenin seviyesi de tehlike arz eden boyuttan aşağı seviyeler indi.

Hava sıcaklığının 10 derece olduğu ilçede ara ara şiddetini artıran sağanak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Trakya için sarı kodlu yağış uyarısı bulunuyor.

Uyarıda bölge geneli kuvvetli sağanağın yarın sabaha kadar devam etmesi öngörülüyor.

Toprağın suya doymuşluğu göz önüne alınarak kuvvetli sağanağı ilçede yeniden su baskın ve taşkınlarına dönüşebileceği uyarısı yapılıyor.

Kuvvetli sağanakla debisi 7 kat artan Ergene Nehri taşkın yaptı
Kuvvetli sağanakla debisi 7 kat artan Ergene Nehri taşkın yaptı
Kuvvetli sağanakla debisi 7 kat artan Ergene Nehri taşkın yaptı

YORUMLAR
500

Uzunköprü, Edirne, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuvvetli sağanakla debisi 7 kat artan Ergene Nehri taşkın yaptı - Son Dakika


Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı         
11:10
Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor         
11:02
Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak         
10:58
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Eminönü'nde korkutan kaza! Tramvayın altında sıkıştı, ekipler seferber oldu Eminönü'nde korkutan kaza! Tramvayın altında sıkıştı, ekipler seferber oldu         
09:31
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10

Son Dakika Haberleri
11:09 Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı
11:01 Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor
10:58 Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak
10:52 Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim
10:46 Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan geldi: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır
10:44 Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı
10:37 Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 6-7 büyüklüğündeki depremler şaşırtıcı olmaz
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5
10:19 Son Dakika: Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen, görevinden alındı
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışının ardından kripto para yasası için ilk toplantı bugün yapılacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 11:14:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kuvvetli sağanakla debisi 7 kat artan Ergene Nehri taşkın yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement