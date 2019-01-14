Son Dakika Haberleri: Kuvvetli Yağış Geliyor

Kuvvetli Yağış Geliyor

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın ve İzmir'de bu geceden itibaren beklenen kuvvetli yağışların yarın bölge geneline yayılacağı ve bununla birlikte denizlerde fırtınanın etkili olacağı belirtildi.

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AYDIN (İHA) – Aydın ve İzmir'de bu geceden itibaren beklenen kuvvetli yağışların yarın bölge geneline yayılacağı ve bununla birlikte denizlerde fırtınanın etkili olacağı belirtildi.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra İzmir ve Aydın'da, yarın sabah saatlerinden sonra Manisa'da etkisini arttırması beklenen sağanak yağışların, Salı günü akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Salı günü öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte İzmir'in iç ve yüksek kesimleri, Manisa'nın yüksek kesimleri ile doğusunda kar yağışına dönüşeceği ve yer yer 5-10 santimetre örtü bırakacağı, Balıkesir'in doğusunda ise kar örtüsünün yer yer 10-20 santimetreye ulaşacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor

Kuzey Ege'de rüzgarın Salı günü sabah saatleri ile Çarşamba sabah ilk saatleri arasında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de rüzgarın Salı günü öğle saatleri ile Çarşamba günü öğle saatleri arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:06 Kaynak: İHA

Sabah, İzmir, Aydın, Güncel
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