Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 il için uyarı - Son Dakika
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Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 il için uyarı

07.06.2022 08:00

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Marmara, Karadeniz, iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. İstanbul dahil 24 il için yapılan uyarıda vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın kuzey ve doğu su, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğusu ve Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40 – 60 km/ saat)esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğusu ve Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. MGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda özellikle 24 il Valiliği, kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle uyarıldı.

Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 il için uyarı

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 25°C: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 27°C: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 30°C: Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 23°C: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 23°C: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 35°C: Az bulutlu

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