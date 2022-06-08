Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte. Beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek ani sel, su baskını , yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: İHA

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

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