Kuvvetli yağış uyarısı sonrası Balıkesir'de kapalı otoparklar geceden doldu - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeyle kuvvetli yağış uyarısı yapılan Balıkesir'de, vatandaşlar otoparkları geceden doldurdu.

Araçlarının yağıştan etkilenmesini önlemek isteyen vatandaşlar geceden araçlarını otoparklara koydu.

Otoparklar önünde sabah saatlerinde bile uzun kuyruklar oluştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BALPARK'a ait katlı otoparka gün içinde gelen birçok sürücü otoparkın geceden dolması nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

Otopark personelleri, araç sürücülerini parkın dolu olduğu konusunda uyararak başka otoparklara yönlendirdi.

Aracını katlı otoparka koymak için gelen Levent Başsaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dolu uyarısı yapılınca herkes aracını katlı otoparklara koymuş. Otopark dolu. İnşallah yer bulup girebiliriz." ifadelerini kullandı.