Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor!
38 dakika önce
İstanbul için, bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
İstanbul için, bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgar hızının saatte 80 km hıza kadar çıkabileceğini belirtilirken, Ege ve Marmara Bölgesinin büyük bir bölümünde kuvvetli yağış bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:55
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