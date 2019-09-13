Son Dakika Haberleri: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor!
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Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor!

38 dakika önce

İstanbul için, bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

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İstanbul için, bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgar hızının saatte 80 km hıza kadar çıkabileceğini belirtilirken, Ege ve Marmara Bölgesinin büyük bir bölümünde kuvvetli yağış bekleniyor.

İstanbul, Sabah, Ege, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:55 
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İstanbul için peş peşe uyarılar: Fırtına geliyor
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