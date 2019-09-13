Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor!

İstanbul için, bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgar hızının saatte 80 km hıza kadar çıkabileceğini belirtilirken, Ege ve Marmara Bölgesinin büyük bir bölümünde kuvvetli yağış bekleniyor.