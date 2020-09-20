Kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor - Son Dakika

Meteoroloji uyardı, kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor. Yurdun kuzey, iç ve batı bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında ise yer yer kuvvetli esen rüzgarlar bekleniyor. Uzmanlar yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durumuna karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

(İHA)