KUVVETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN OTOGARIN ÇATISI AKTI - Son Dakika
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KUVVETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN OTOGARIN ÇATISI AKTI

25.02.2022 12:05

BİLECİK'te etkili olan kuvvetli yağışın ardından 5 yıl önce 12 milyon liraya yapılan şehirlerarası otogarın çatısı aktı.

BİLECİK'te etkili olan kuvvetli yağışın ardından 5 yıl önce 12 milyon liraya yapılan şehirlerarası otogarın çatısı aktı.

Hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğü kentte; sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Son 24 saatte metrekareye 24 kilo yağış düştü, Bilecik Belediyesi Şehirlerarası otogarının da çatısı aktı. Medine Tren Garı'ndan esinlenerek 2017 yılında 12 milyon lira para harcanarak yapılan otogarın yağmurun altından sularla dolması tepkilere de neden oldu. Otogar esnafı, çatının aktığı yerlere kova koyarak önlem almaya çalıştı.

'YOLCUNUN KAFASINA TAVANLA DÖKÜLÜYOR'

Otogardaki bir firmada çalışan Sezai Ufuk, her yağmurdan sonra otogarın su dolduğunu belirterek "Kış gününde kalorifer yanmıyor, tepemiz su akıyor, korkusundan yolcu giremiyor. Yolcunun kafasına tavanlar dökülüyor" dedi. Firma görevlilerinden Rahman Arıkan da problemlerine acil çözüm beklediklerini aktararak "Görüldüğü gibi akıntı var, sular akıyor. Buna bir çözüm bekliyoruz. Bu şekilde böyle olmaz. Yolcular da isyan ediyor" diye konuştu.

'HİÇBİR OTOGARI BÖYLE GÖRMEDİM'

İşi gereği çok seyahat ettiğini anlatan Ümmü Gülsüm Köse ise otogarın durumunun çok kötü olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şehir, şehir geziyorum işim icabı. Hiçbir otogarı böyle görmedim. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Burada 2 saat bekleme sürem var. Ayaklarım dondu, sağ olsunlar ısıtıcıyı açtılar bana. Bence bir şey yapılması lazım, şehrin yüzü aslında. Bilecik, çok değerli bir yer?

KUVVETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN OTOGARIN ÇATISI AKTI
KUVVETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN OTOGARIN ÇATISI AKTI
KUVVETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN OTOGARIN ÇATISI AKTI

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Bilecik, Medine, Tren, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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