Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'da konteynerleri ve sahra hastanesini su bastı - Son Dakika

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'da konteynerleri ve sahra hastanesini su bastı

Son Güncelleme: 02.10.2023 11:48

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da dün akşam etkili olan kuvvetli sağanak sonrası depremzedelerin kaldığı konteynerleri ve şehirde kurulan sahra hastanesini su bastı. Tavandan su giren hastane ve konteynerlerdeki vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin en büyük hasarı yarattığı Hatay'da kış ayları öncesinde korkutan görüntüler ortaya çıktı.

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'da konteynerleri ve sahra hastanesini su bastı

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Kuvvetli sağanak yağışın etkisiyle depremzedelerin konakladığı konteynerleri su basarken, vatandaşlar oldukça zor anlar yaşadı.

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'da konteynerleri ve sahra hastanesini su bastı

SAHRA HASTANESİNİ DE SU BASTI

Deprem sonrası şehirde kurulan sahra hastanesi de yağıştan nasibini aldı. Konteyner sahra hastanesini de su basarken, hastalar ve personeller tavandaki birleşme yerlerinden ve kapı üstlerinden giren sular nedeniyle panik yaşadı.

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Son Dakika Güncel Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'da konteynerleri ve sahra hastanesini su bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'da konteynerleri ve sahra hastanesini su bastı - Son Dakika
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