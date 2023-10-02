Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'da konteynerleri ve sahra hastanesini su bastı

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin en büyük hasarı yarattığı Hatay'da kış ayları öncesinde korkutan görüntüler ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Kuvvetli sağanak yağışın etkisiyle depremzedelerin konakladığı konteynerleri su basarken, vatandaşlar oldukça zor anlar yaşadı.

SAHRA HASTANESİNİ DE SU BASTI

Deprem sonrası şehirde kurulan sahra hastanesi de yağıştan nasibini aldı. Konteyner sahra hastanesini de su basarken, hastalar ve personeller tavandaki birleşme yerlerinden ve kapı üstlerinden giren sular nedeniyle panik yaşadı.