Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'da konteynerleri ve sahra hastanesini su bastı

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin en büyük hasarı yarattığı Hatay'da kış ayları öncesinde korkutan görüntüler ortaya çıktı.
Kuvvetli sağanak yağışın etkisiyle depremzedelerin konakladığı konteynerleri su basarken, vatandaşlar oldukça zor anlar yaşadı.
Deprem sonrası şehirde kurulan sahra hastanesi de yağıştan nasibini aldı. Konteyner sahra hastanesini de su basarken, hastalar ve personeller tavandaki birleşme yerlerinden ve kapı üstlerinden giren sular nedeniyle panik yaşadı.
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