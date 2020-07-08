Kuyruğu gören, ters yöne girdi - Son Dakika

Kuyruğu gören, ters yöne girdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uzun araç kuyruğunu gören bazı otomobil sürücüleri kuyrukta beklemek istemeyince ters yöne girerek ilerlemeye başladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uzun araç kuyruğunu gören bazı otomobil sürücüleri kuyrukta beklemek istemeyince ters yöne girerek ilerlemeye başladı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Çevre yolunda asfaltlama çalışması yapılması dolayısıyla yol üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu. Sıcak havada oluşan kuyrukta beklemek istemeyen bazı araç sürücüleri Kuşadası Ticaret Odası önündeki tali yola girerek ters yönde ilerleyerek kazaya davetiye çıkardı. Otomobillerin oluşan kuyruktan çıkarak ters yönde ilerlemesi vatandaşlar tarafından görüntülendi. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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