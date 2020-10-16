Kuyrukkakanın beslenme anı DHA objektifine yansıdı - Son Dakika

Kuyrukkakanın beslenme anı DHA objektifine yansıdı

16.10.2020 08:25
Kuyrukkakanın beslenme anı DHA objektifine yansıdı, System.String[]

TÜRKİYE'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülen nadir kuşlardan biri olan kuyrukkakanın (Oenanthe oenanthe) beslenme anı Demirören Haber Ajansı'nın objektifine yansıdı.

TÜRKİYE'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülen nadir kuşlardan biri olan kuyrukkakanın (Oenanthe oenanthe) beslenme anı Demirören Haber Ajansı'nın objektifine yansıdı. Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kuyrukkakanların besin zincirinde önemli bir işlevleri olduğunu belirterek, "Bulundukları yerde avlanmalarıyla böcek sayılarını kontrol ederler. Aynı zamanda sayılarının artışıyla da kendileri farklı yırtıcılara besin olurlar. Anadolu'da çok farklı yerlerde, step alanlarda, kayalıklarda, açık alanlarda yaşıyorlar" dedi.

Mardin merkez Artuklu ilçesinin kırsal kesiminde kanatlı karıncaları avlayan kuyrukkakanın beslenme anı kameraya yansıdı. Açık arazilerde yaşayan ötücü bir kuş olan kuyrukkakanlar, yuvalarını ise genellikle köstebeklerin kazıdığı tünellerle üst üste yığılmış kayalıklar arasında inşa ediyor. Zaman zaman mezarlıklarda yuva yapan bu kuşların en bilinen özelliklerinden biri ise kuyruklarını bir aşağı, bir yukarı doğru sallamaları. Böceklerle beslenen kuyrukkakanların en sevdiği mönülerden biri de karıncalar olarak biliniyor. Havada uçan böcekleri de avlama yeteneğine sahip olan kuyrukkakanın kanatlı karıncaları avlama anı ise DHA objektifine yansıdı.

'BESİN ZİNCİRİNDE ÖNEMLİ BİR İŞLEVLERİ VAR'

Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kuyrukkakanların besin zincirinde önemli bir işlevleri olduğunu söyledi. Kuyrukkakanın bulundukları yerde avlanmalarıyla böcek sayılarını kontrol ettiğini söyleyen Kılıç, "Anadolu'da çok farklı yerlerinde, step alanlarda, kayalıklarda, açık alanlarda yaşıyorlar. Bu türün ilginç özelliği, yüz ve maskelerinin olmasıdır. Serçeye yakın büyüklükleri vardır. Yaklaşık 14 santim büyüklüğündedirler. Böcekçildirler. Buraya çok iyi adapte olmuşlardır. Erkekleri daha albenilidir. Dişileri ise kuluçkaya yattığı için daha çok kamufle renklerle ya da toprak rengine yakın renklerle donanmış durumdalar. Dişiler pek göze çarpmaz. Dolayısıyla erkekler daha çok sayıda ürerler. Uçuş esnasında güzel bir görüntü de sergilerler. Biz onları uçarken kuyruklarındaki 'T' harfi şeklinde desenle tanıyoruz. Hemen kendilerini gösterirler. Bulundukları yerlerdeki istenmeyen haşere sayısını deyim yerindeyse dengede tutarlar. Aşırı üremelerine engel olurlar" dedi.


Kuyrukkakanın beslenme anı DHA objektifine yansıdı
Kuyrukkakanın beslenme anı DHA objektifine yansıdı
Kuyrukkakanın beslenme anı DHA objektifine yansıdı
Kuyrukkakanın beslenme anı DHA objektifine yansıdı
Kuyrukkakanın beslenme anı DHA objektifine yansıdı
Kuyrukkakanın beslenme anı DHA objektifine yansıdı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Dicle Üniversitesi, Öğretim Üyesi, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuyrukkakanın beslenme anı DHA objektifine yansıdı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Aliyev, Ermenistan'a karşı verdikleri mücadeleyi "Kurtuluş Savaşı" olarak adlandırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 6 kulübe puan silme cezası Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı
Mario Jardel'den iddialı sözler: Bugün oynasaydım, değerim 150-200 milyon euro olurdu Mario Jardel'den iddialı sözler: Bugün oynasaydım, değerim 150-200 milyon euro olurdu         
08:30
Kardeşinin cinayete kurban gittiğini öğrenen acılı abla, canlı yayında sinir krizi geçirdi Kardeşinin cinayete kurban gittiğini öğrenen acılı abla, canlı yayında sinir krizi geçirdi         
07:34
ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir         
01:10
Sadakatsiz dizisinin Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı         
22:52
Anayasa Mahkemesi tartışmalarına Abdullah Gül de dahil oldu: Hayretle karşılıyorum Anayasa Mahkemesi tartışmalarına Abdullah Gül de dahil oldu: Hayretle karşılıyorum         
21:26
S-400'ler sahaya iniyor! Türkiye, Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak S-400'ler sahaya iniyor! Türkiye, Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak         
20:35
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı         
13:57
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 08:39:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuyrukkakanın beslenme anı DHA objektifine yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei