Son Dakika Haberleri: Kuyruksuz Kapıkule'ye Doğru

Kuyruksuz Kapıkule'ye Doğru

1 saat önce

TÜRKİYE'NİN çıkış noktası Kapıkule Sınır Kapısı'nın işlem hacmi ve hızını artırmak üzere hayata geçirilen Kapıkule Eylem Planı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kuyruksuz Kapıkule'ye Doğru, System.String[]
TÜRKİYE'NİN çıkış noktası Kapıkule Sınır Kapısı'nın işlem hacmi ve hızını artırmak üzere hayata geçirilen Kapıkule Eylem Planı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye ve Bulgaristan heyetlerinin görüşmeleri neticesinde sorunun esas kaynağı olan Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'daki dezenfeksiyon üniteleri ve pasaport kontrol noktalarının artırılmasına, Kapıkule Sınır Kapısı'nın çıkış kısmındaki peronların da çoğaltılmasına karar verildi.

BU YIL ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan incelemelerde asıl sıkıntıların Türkiye'den çıkış ve Bulgaristan'ın giriş bölümlerinde kaynaklandığını tespik ettiklerini belirterek "Kuyrukların azalması için çıkıştaki peron sayımızı artıracağız. Bulgaristan girişindeki dezenfeksiyon ünitelerinin sayısını ve pasaport kontrol noktası sayısını artırmak için Bulgaristan'la ön mutabakata ulaştık. Bu yıl içinde bu sıkıntıların çoğunu aşmak için çalışacağız" dedi.

TÜRKİYE'DEKİ ARKADAŞLARIMIZA SÖZ VERDİK

Bulgaristan Gümrük İdaresi Genel Müdürü Georgi Kostov da, sınır kapıları ile ilgili toplantıların devam ettiğini, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek "Biz Bulgaristan olarak, Türkiye'deki arkadaşlarımıza söz verdik. Pasaport kontrolleri için polis noktaları ve seyyar mobil dezenfeksiyon üniteleri kuracağız. Türkiye tarafıyla görüşmelerimizi Başbakanımız Boyko Borisov'a anlatıyoruz. Başbakanımız geçişlerin kısa sürede ve sorunsuz gerçekleşmesi ve kuyrukların azaltılması için gerekeni yapacaktır. Bu kapılarda iki ülkenin amacı ortak. En zor problemleri bile çözmeye hazırız" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:20 

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