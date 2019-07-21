Kuyu faciasında kalbi yeniden çalıştırılan Osman'ın da beyin ölümü gerçekleşti
1 saat önce
Kuyu faciasında kalbi yeniden çalıştırılan Osman'ın da beyin ölümü gerçekleşti (2)İKİZ KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİBurdur'un Bucak ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlenerek yaşamını yitiren ikiz kardeşler Rabia Vural ve Ramazan Gürel'in cenazeleri toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:45 Kaynak: DHA
Kuyu faciasında kalbi yeniden çalıştırılan Osman'ın da beyin ölümü gerçekleşti (2)
İKİZ KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ Burdur
'un Bucak
ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlenerek yaşamını yitiren ikiz kardeşler Rabia Vural ve Ramazan Gürel'in cenazeleri toprağa verildi. Rabia Vural için Bucak ilçesi Keçilli köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, AK Parti
Burdur Milletvekili Bayram Özçelik
, ailesi, yakınları ve köy sakinleri katıldı. Kılınan namazın ardından Vural'ın cenazesi toprağa verildi.
İkiz kardeşi Ramazan Gürel'in cenazesi ise Antalya
'nın Korkuteli
ilçesi Karadin Mahallesi'nde toprağa verildi.
Su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası (2) Kazayla su borusunu kıran çiftçi içinden çıkanları görünce şaşkına döndü 23 yıl sonra gelen telefonla kabusu yaşadı: Ne yapacağımı şaşırdım, ortada kaldım Tatil beldesine yabancı turistler akın etti! Güneşlenecek yer kalmadı