Son Dakika Haberleri: Kuyucak Belediyesi bir aileye daha sahip çıktı
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Kuyucak Belediyesi bir aileye daha sahip çıktı

58 dakika önce

AYDIN (İHA) – AK Partili Kuyucak Belediyesi, kimsesiz ve yardıma muhtaç bir ailenin daha yüzünü güldürdü.

Kuyucak Belediyesi bir aileye daha sahip çıktı, System.String[]

AYDIN (İHA) – AK Partili Kuyucak Belediyesi, kimsesiz ve yardıma muhtaç bir ailenin daha yüzünü güldürdü.


Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yardıma muhtaç olduğu tespit edilen, eşinden ayrı yaşayan ve kalacak yeri olmayan Nursel Oral'a Kuyucak Belediyesi tarafından sahip çıkıldı. Biri 11, diğeri 5 yaşında iki erkek çocuğu ile ortada kalan anneye, Pamukören Mahallesi'nden ev bulunarak, ev eşyası olarak kanepe, halı, battaniye, yorgan, mutfak eşyası, çocuklara birer baza, yatak ve aileye kıyafet ve gıda yardımı yapıldı. Hiçbir eşyası olmayan aileye yeni bir yuva kuruldu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan aileye yardım bağlanması konusunda iş ve işlemlerde belediye tarafından yardımcı olundu.


Anne Nursel Oral, "Allah, Metin Başkanımızdan razı olsun. Bizlere sahip çıktı. Kuyucak Belediyesi olarak iki çocuğumla bize sıcak bir yuva kurup çocuklarımın yüzünü güldürdü. Artık geleceğe daha umutlu bakıyorum. Allah, Metin Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Kendisine minnettarım" dedi.


Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ise, "Bir ailenin daha yüzünü güldürdük. Mutluyuz. Aileye yardımlarımız, belediyemiz tarafından devam edecektir" dedi. - AYDIN

Pamukören, Kuyucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:29 Kaynak: İHA
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