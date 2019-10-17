Son Dakika Haberleri: Kuyucak Belediyesi'nden 14 bebeğe hoş geldin ziyareti
Son Dakika Güncel Kuyucak Belediyesi'nden 14 bebeğe hoş geldin ziyareti

Kuyucak Belediyesi'nden 14 bebeğe hoş geldin ziyareti

1 saat önce

Kuyucak Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında Eylül ayı içerisinde 14 bebek ve ailesini ziyaret etti.

Kuyucak Belediyesi'nden 14 bebeğe hoş geldin ziyareti, System.String[]

Kuyucak Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında Eylül ayı içerisinde 14 bebek ve ailesini ziyaret etti.


Kuyucak Belediyesi 2014'te başlatmış olduğu "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretleri sürdürüyor. Yeni doğan bebek listesi doğrultusunda Kültür ve Sosyal İşler ekipleri her ay Kuyucak'ın 36 mahallesindeki bebek ailelerini Başkan Ertürk'ün talimatı ile ziyaret ediyor.


Kültür ve Sosyal İşler ekibi Eylül ayı içinde 14 bebeğe ulaşarak içerisinde ateş ölçer, şampuan, zıbın–tulum, bebek bezi, ıslak mendil, ağız mendili, çorap, bebek takımı, kundak bulunan bebek paketi ve fincan takımı olan Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün hediye paketlerini ailelere ulaştırdı.


Hoş Geldin Bebek projesine önem verdiklerini belirten Başkan Ertürk, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğumundan itibaren bütün yaşamları boyunca yanında olmaya çalışıyoruz. Ziyaretlerimiz ile ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz" dedi. - AYDIN

Kuyucak, Eylül, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:57 Kaynak: İHA
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