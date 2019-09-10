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Kuyucak Belediyesi'nden Aşure hayrı

57 dakika önce

Kuyucak Belediyesi tarafından Muharrem Ayının 10. günü olan Aşure Günü dolayısıyla İlçe Cumhuriyet Meydanında aşure hayrı yapıldı.

Kuyucak Belediyesi'nden Aşure hayrı, System.String[]

Kuyucak Belediyesi tarafından Muharrem Ayının 10. günü olan Aşure Günü dolayısıyla İlçe Cumhuriyet Meydanında aşure hayrı yapıldı.


Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, daire amirleri ve vatandaşların katılım sağladığı aşure hayrında 6 bin kişilik aşure pişirildi.


Kuyucak Belediye Başkanı Metin ERTÜRK,"Beraberlik, kardeşlik ve paylaşımın simgesi olan Aşure Günü'ne kıymet göstererek bizler de aynı duygularla bir araya geldik. Allah hayrımızı, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin inşallah. Aşure günümüz mübarek olsun" dedi.


Aşure hayrı Cumhuriyet Meydanı'nda yapılırken, bir kısmı ise Sarıcaova Mahallesi'ndeki vatandaşlara dağıtıldı. - AYDIN

Metin Ertürk, Kuyucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:57 Kaynak: İHA
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