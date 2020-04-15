Kuyucak Belediyesi öğrencinin test kitabı isteğini yerine getirdi - Son Dakika

Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ekipleri tarafından, sokağa çıkması yasak olan Gencelli Mahallesi'ndeki Lise giriş sınavlarına hazırlanan Mustafa Ali Altınbaş'ın kırtasiyeden test kitapları talebinin olması üzerine, talep ettiği kitap, kırtasiyeden temin edilerek kendisine ulaştırıldı.



Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk yaptığı açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlandırılması getirilen 20 yaş altı, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını temin ederek evlerine teslim ediyoruz. Evladımız Mustafa'nın da test kitabı talep etmesi üzerine ekiplerimiz istediği kitabı kendisine götürdü.20 yaş altı gençlerimizin okul çağında olduklarından dolayı en büyük ihtiyaçları kitap oluyor. Yeter ki çocuklarımız ders çalışmaya ve okumaya istekli olsunlar. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz" dedi.



Test kitaplarına kavuşan Altınbaş ise, "8'inci sınıf öğrenciyim, lise giriş sınavlarına hazırlanıyorum. Kendim istediğim kitapları alıyordum. Ancak şimdi evden çıkma yasağım olduğu için kırtasiyeye gidemiyorum. Bu yüzden test kitaplarına ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim bana test kitaplarımı alıp getirdiniz" şeklinde konuştu. - AYDIN