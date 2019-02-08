Kuyucak Deve Güreşi ile Coşacak

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen deve güreşi festivali, 10 Şubat 2019 Pazar günü Kuyucak Deve Güreşi Arenasında ücretsiz şekilde gerçekleşecek.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen deve güreşi festivali, 10 Şubat 2019 Pazar günü Kuyucak Deve Güreşi Arenasında ücretsiz şekilde gerçekleşecek.



Deve güreşi severler, 10 Şubat günü Kuyucak'ta Adnan Menderes Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu yararına yapılacak olan güreşte bir araya gelerek Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un onursal başkanlığını, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün komite başkanlığını yapacağı deve güreşi 10 Şubat 2019 Pazar günü saat 10.00 da başlayacak.



Başkan Ertürk; "Her yıl büyük bir coşkuyla ve birlik halinde gerçekleştirdiğimiz deve güreşi festivalimize tüm halkımızı bekliyoruz" dedi. - AYDIN

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