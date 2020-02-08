Kuyucak Halkından Depremzedelere Şefkat Eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuyucak Halkından Depremzedelere Şefkat Eli - Son Dakika

Kuyucak Halkından Depremzedelere Şefkat Eli

6 saat önce

Aydın'ın Kuyucak ilçesinden deprem felaketi yaşayan Elazığ ve Malatya'ya şefkat eli uzandı.

Kuyucak Halkından Depremzedelere Şefkat Eli, System.String[]

Aydın'ın Kuyucak ilçesinden deprem felaketi yaşayan Elazığ ve Malatya'ya şefkat eli uzandı. Kuyucak Kaymakamlığı ve Kuyucak Belediyesinin öncülüğünde ilçede yaşayan hayırsevenler tarafından bağışlanan kuru gıdalar dualarla deprem bölgesine uğurlandı.


Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Müftüsü Ömer Mercan, Türk Kızılay Derneği Nazilli Şube Başkanı Mevlüt Günay ve vatandaşların katıldığı uğurlama töreninde depremde hayatını kaybedenler için de dua edildi.


Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, yaptığı açıklamada, "Ülke olarak hepimizi derinden üzen Elazığ ve Malatya depremi ile ilgili öncelikle vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Hastanelerde tedavi gören kardeşlerimize de acil şifalar dilerim. Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere başlatılan ayni ve nakdi yardım yardım kampanyasına Kuyucaklı vatandaşlarımızın da katkısı oldu. 2 hafta süren yardım kampanyası sonunda bugün de bu yardımlarımızı Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımıza Kızılay aracılığı ile ulaştıracağız" dedi.


Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk de, yerel yönetimlerin hem kültürel hem de sosyal alanda yol gösterici ve önder olduğunu vurguladı. Yerel yönetimlerin her alanda en önemli güç unsuru oluğunun altını çizen Başkan Ertürk, "Özellikle belediyeler olarak halkımızın her türlü ihtiyacının yanındayız. Bizleri ülke olarak derinden etkileyen deprem felaketi nedeniyle ülke olarak bir kez daha tek vücut olduk. Biz de Kuyucak kaymakamlığı, Kuyucak belediyesi ve Kuyucak Müftülüğü olarak destek kampanyasına katıldık ve halkımıza çağrıda bulunduk. Kuyucak'tan uzattığımız elin depremzede kardeşlerimize faydalı olmasını diliyoruz" dedi. - AYDIN

Kuyucak, Malatya, Elazığ, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yardım kolilerini depremzedelere fırlatan şüpheli, PKK/KCK üyesi çıktı! Gözaltına alındı
Elazığ Sivrice'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kilosu 100 TL olan deve sütüne yoğun talep Elazığ'daki deprem felaketinden sonra felçli vatandaş yürümeye başladı

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 17:12:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuyucak Halkından Depremzedelere Şefkat Eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]