Kuyucak'ın kurtuluşu törenle kutlandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuyucak ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü ilçe meydanında düzenlenen tören ile kutlandı.

Kuyucak Kaymakamı Levent Küçük, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve gazilerin katılımıyla, Kuyucaklı Şehit Astsubay Bahri Uçuş'un Kurtuluş Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edilerek tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okunup, dua edildi. Kurtuluş Mezarlığı ziyareti sonrasında, ilçe merkezi Cumhuriyet Meydanı'nda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Kuyucak Kaymakamı Levent Küçük ve Belediye Başkanı Metin Ertürk tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak program sona erdi.

Kuyucak Belediyesi tarafından tüm şehitler adına lokma hayrı yapıldı

Törenin ardından Kuyucak Belediyesi tarafından tüm şehitler için lokma hayrı gerçekleştirildi. Kuyucak'ın kurtuluş gününü tebrik eden Kuyucak Başkanı Metin Ertürk, "Ya İstiklal ya Ölüm diyen bu necip milletin evlatlarının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, bizlerin bu topraklarda özgürce yaşayabilmeleri için ölümü seçtikleri gündür 5 Eylül. Geçmişimizi bilmezsek geleceği inşa edemeyiz. Yunan işgaliyle birlikte yanmış, yakılmış bir Kuyucak evlerinden barklarından edilmiş, hunharca ve zalimce şiddet uygulanmış bir Kuyucak. Ölürsem şehit, kalırsan gaziyim deyip Samsun'dan yakılan Kurtuluş meşalesi Erzurum'dan, Amasya'dan, Sivas'tan tüm yurda yayıldı. Esareti tarihin hiçbir döneminde kabul etmeyen 'Kim bana zincir vuracakmış şaşarım' diyen Türk milleti, o al bayrağa şehitlerimizin kanını vererek burca dikmiştir. Bugün derdi vatan, derdi millet olanların Kurtuluş, zafer, mücadele, azim ve gururun bayramıdır. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. 5 Eylül Kuyucak'ın kurtuluş günü kutlu olsun" dedi. - AYDIN