Kuyucak Kaymakamı Niyazi görevine başladı - Son Dakika

Kuyucak İlçe Kaymakamı olarak atanan Fehmi Sinan Niyazi yeni görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Ağustos 2021 günü yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

Yayımlanan kararnameye göre, Buharkent Kaymakamlığına atanan Levent Küçük'ün yerine Kilis Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi Kuyucak Kaymakamı olarak atandı. İlçeye gelerek göreve başlayan Kaymakam Fehmi Sinan Niyazi, Şehit Bahri Uçuş Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti. Ziyaret esnasında incelemelerde bulunan Kaymakam Niyazi Okul Müdürü Abdullah Saygı'dan 2021-2022 Yılı Eğitim-Öğretim Yılı'na ilişkin yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akabinde sınıfları ziyaret eden Kaymakam Niyazi, yeni eğitim öğretim yılında okul öğrencilerine başarı ve sağlıklı günler diledi. - AYDIN