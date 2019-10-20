Kuyucak protokolü muhtarları yalnız bırakmadı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, protokol Muhtarlar Günü programında ilçe genelinde görev yapan muhtarları yalnız bırakmadı.



Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen program Muhtarlar Derneği'nin Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başladı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kuyucak Belediyesi Mesire Alanı'ndaki buluşma ile devam etti.



Muhtarların bir araya geldiği programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Programda muhtarlar tarafından Başkan Ertürk'e, destek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.



Kuyucak Muhtarlar Derneği Başkanı, Belenova Mahallesi Muhtarı Mustafa Sarıca, programda yaptığı konuşmada, "Demokrasinin kılcal damarları olan muhtarlar, vatandaş ile devlet arasındaki ilk köprüdür. Vatandaşın mahalledeki sorunlarını ve taleplerini ilgili kurumlara iletmek ve takip etmek, aynı zamanda kurumların mahallelere yönelik çalışmalarının aktarılması konularında muhtarlar ilk sestir" ifadelerini kullandı.



Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ise, "Vatandaşlarımızı bizzat ziyaret ederek sorunlarını, isteklerini dinliyorum. Ancak bu konuda muhtarlarımıza da çok iş düşüyor. Muhtarlarımızla iletişim halindeyiz ve daha iyi hizmet için bunu sürekli hale getirmeliyiz. Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi, 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte olup Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ekim 2015 tarihli genelgesiyle 'Muhtarlar Günü' olarak Resmiyete Kavuşmuştur.



Vatandaşlarımızla kurumlar arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımıza, resmiyet sağladığı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Kuyucak'ımıza siz muhtarlarımızla birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın, Muhtarlar Gününü Kutluyorum" dedi. - AYDIN