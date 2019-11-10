Kuyucak'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü törenleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yıldönümünde Kuyucak'ta törenle anıldı.



Saat 09: 00' da Cumhuriyet Meydanında Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı'nın Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Töreni'ne Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.



Saat 09: 05'te belediye sireninin başlamasıyla 2 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunarak Cumhuriyet Meydanındaki tören sona erdi.



Program, Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından Kuyucak Belediyesi Kültür Merkezi'nde Kuyucak İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan Atatürk'ü Anma Programı ile devam etti.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kuyucak İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan Atatürk Oratoryosu sunuldu. 'Atatürk'ün Hayatı' isimli slayt gösterisinin ardından öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiir ve kompozisyonlarını okudular. Atatürk'ün bilinmeyen yönlerini anlatan kısa film gösterisinden sonra İlkokullar, ortaokullar ve liseler arası düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildikten sonra program sona erdi. - AYDIN