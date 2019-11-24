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Kuyucak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kuyucak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.


Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Kuyucak Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti. Programa Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Kuyucak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet ÇÖMDEN, daire amirleri ve öğretmenler katılım sağladı.


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından Müzik Öğretmeni Münire Çankaya yönetiminde Öğretmen Marşı'nın söylenmesi ile devam etti.


Öğretmenler Günü Kutlamaları çerçevesinde İlçede düzenlenen kompozisyon ve resim dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Öğretmenler Günü videosu izlendi. Kuyucak Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Seher Serpil Gözen "Öğretmenlik" adlı şiirini okudu. Türkiye Kupası Futbol Müsabakası'nda Kuyucak'ı temsil eden öğretmenlere hediyelerinin takdim edilmesinden sonra Kuyucak Anadolu Lisesi Öğretmen ve öğrencilerinin yer aldığı orotoryo ve öğretmen korosu sunuldu.


Kuyucak Belediyesi tarafından Kuyucak Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri Düğün Salonu'nda Öğretmenler Günü kutlama yemeği ile program sona erdi. - AYDIN

Kuyucak, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:27 Kaynak: İHA
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