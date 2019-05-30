Kuyucak'ta 350 öğrenci sinema ile tanıştı

"Sinemaya gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında Kuyucak'ta sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak.

"Sinemaya gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında Kuyucak'ta sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak.



Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleşen proje kapsamında belirlenen program çerçevesinde Kuyucak'taki tüm okullardan öğrenciler Kuyucak Belediyesi'nin de katkılarıyla sinemaya gidiyor.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kuyucak Belediyesi tarafından yapılan planlamayla Kuyucak'ta başlayan sinema etkinlikleri kapsamında, belirlenen program dahilinde çocuklar saat 10.00 ile 12.00 arasında film izliyor. Kuyucak'ta uygulanan proje ilçe merkezi ve çevre mahallerdeki okulları kapsıyor.



2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ikinci döneminde başlayan proje kapsamında ilk ve ortaokul olmak üzere, Başaran ilkokulu, Cengiz Topel İlkokulu, Ertuğrul Gazi İlkokulu, Horsunlu İlkokulu, Kayran İlkokulu, Pamukören İlkokulu, Ş.Pol. Ali İnceoğlu İlkokulu, Şeh.Tekin Durmaz İlkokulu, Taşoluk İlkokul,Yamalak İlkokulu,Atatürk Ortakokulu, Kurtuluş Ortaokulu öğrencilerinden hayatında hiç sinemaya gitmemiş 350 öğrenci sinemayla tanışmanın mutluluğunu ve sinema keyfi yaşadı.



Çocuklar, kendilerini sinemayla tanıştıran İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Metin Ertürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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