Kuyucak'ta Aranan 5 Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezalar bulunan 5 şüpheli yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezalar bulunan 5 şüpheli yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayiş ile genel güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak aranan şahıslara yönelik önleyici kolluk uygulamaları aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda jandarma asayiş timlerince Kuyucak ilçesinde yapılan operasyonlarda Çobanisa Mahallesinde 7 ayrı suçtan aranan H.K., Aksaz Mahallesinde 3 ayrı suçtan aranan 6 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.Ö. ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.A., Yöre Mahallesinde 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan F.A. isimli şüpheliler yakalanarak Nazilli Cezaevine teslim edildi.



Sarıcaoba Mahallesinde yakalanan ve hırsızlık suçundan aranan S.A., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile salı verildi. - AYDIN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bitişikteki Dükkanın Duvarını Kırarak 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar

Karabiberim Klibinin Yıldızı İlknur Soydaş'tan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Para Almadım

Siirt'te Termal Su Aranırken Petrol Bulundu

24 Haziran'ı Bilen Şirket, İkisi Büyükşehir 6 İlde Yaptığı Anketi Paylaştı