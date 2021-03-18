Kuyucak'ta Çanakkale Zaferi kutlandı - Son Dakika

Kuyucak'ta Çanakkale Zaferi kutlandı

18.03.2021 17:44
Kuyucak'ta Çanakkale Zaferi kutlandı, System.String[]

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü programı kapsamında, Şehitlik Anıtı'na Çelenk Sunma Töreni düzenlendi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü programı kapsamında, Şehitlik Anıtı'na Çelenk Sunma Töreni düzenlendi.

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Metin Ertürk, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gazilerin katılım sağladığı törende, Kuyucak Şehitlik Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, " Türkiye'nin Anadolu topraklarındaki varlığı ve bağımsızlığı için büyük bir önem arz eden Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi tarihte büyüktür. Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır. Yalnızca Türk tarihi açısından değil, dünya tarihinin akışını değiştiren bu kutlu zaferin 106. yıldönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türk vatanı ve Türk devletinin bölünmez bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kuyucak'ta Çanakkale Zaferi kutlandı
Kuyucak'ta Çanakkale Zaferi kutlandı
Kuyucak'ta Çanakkale Zaferi kutlandı
Kuyucak'ta Çanakkale Zaferi kutlandı

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Kuyucak, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuyucak'ta Çanakkale Zaferi kutlandı - Son Dakika


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