Kuyucak'ta engelli vatandaşa konteynır evi teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuyucak'ta engelli vatandaşa konteynır evi teslim edildi - Son Dakika

Kuyucak'ta engelli vatandaşa konteynır evi teslim edildi

6 saat önce

Kuyucak Gencellidere Mahallesinde yaşayan engelli Bircan Demiryürek'e (41), Kuyucak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen konteynır ev teslim edildi.

Kuyucak'ta engelli vatandaşa konteynır evi teslim edildi, System.String[]

Kuyucak Gencellidere Mahallesinde yaşayan engelli Bircan Demiryürek'e (41), Kuyucak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen konteynır ev teslim edildi.


İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt ve Belediye Başkanı Metin Ertürk, vatandaşların da katılım sağladığı tören ile Gencellidere Mahallesinde yaşayan engelli Bircan Demiryürek'e, İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen konteynır evi teslim etti.


Kendine ait evi olmayan, ablası ile birlikte yaşayan ve engelli maaşından yararlanan Bircan Demiryürek, "Devletimizden, Kaymakamımızdan ve Belediye Başkanımızdan Allah Razı Olsun. Bu soğuk kış günlerinde bana sahip çıktılar. Beni ev sahibi yaptılar" diyerek yetkililere teşekkür etti. - AYDIN

Metin Ertürk, Kuyucak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:29 Kaynak: İHA
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