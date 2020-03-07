Kuyucak'ta Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika
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Kuyucak'ta Kadınlar Günü kutlandı

7 saat önce

Kuyucak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kuyucak Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri'nde kadınlara karanfil dağıttı.

Kuyucak'ta Kadınlar Günü kutlandı, System.String[]

Kuyucak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kuyucak Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri'nde kadınlara karanfil dağıttı.


Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından, Kuyucak Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri'nde kadınlara karanfil dağıtılarak Kadınlar Günü Kutlandı.


Başkan Metin Ertürk, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kapsamında, Kıymetli Kadınlarımızın, Karanfillerle Kadınlar Günü'nü Kutladık. Kuyucak Belediyesi olarak, kadınlarımıza yönelik ve onlara değer veren hizmetlerimize devam ediyoruz. Kadına şiddetin olmadığı, kadınların özgür olabildiği ve kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle Türk ve dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:55 Kaynak: İHA
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