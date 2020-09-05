Kuyucak'ta, Kurtuluş Günü kutlandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuyucak ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kapsamında çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Törende konuşma yapan Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, 5 Eylül'ün önemine dikkat çekerek "Milletimizi esaretten kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı, kurtuluş mücadelemizde dönüm noktalarından biri olan 5 Eylül, Kuyucakımızın düşman işgalinden kurtuluş günüdür. 5 Eylül 1922'de, Kuyucak düşmanlardan temizlenmiştir. Her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklar, bizim en değerli varlığımızdır. Tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. 5 Eylül Kuyucakmızın Kurtuluş Günü kutlu olsun" dedi.

Gerçekleştirilen kutlama törenine Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Koçak, Jandarma Komutan Vekili J. Kd. Bşçvş. Ümit Özkan ile daire Amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. - AYDIN