Son Dakika Haberleri: Kuyucak'ta Otomobil Şarampole Devrildi

Kuyucak'ta Otomobil Şarampole Devrildi

1 saat önce

Kuyucak'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kuyucak'ta Otomobil Şarampole Devrildi, System.String[]
Kuyucak'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Mustafa Coşkuner (61) idaresindeki 42 FC 115 plakalı otomobil, Kuyucak'tan Nazilli istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Mustafa ve yolcu Ayşe Coşkuner (59) çifti yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, 112 Acil servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:08 Kaynak: AA

Nazilli, Kuyucak, Güncel
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