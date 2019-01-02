Kuyucak'ta Otomobil Şarampole Devrildi

Kuyucak
'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Coşkuner (61) idaresindeki 42 FC 115 plakalı otomobil, Kuyucak'tan Nazilli
istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Mustafa ve yolcu Ayşe Coşkuner (59) çifti yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine, 112 Acil servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.