Son Dakika Haberleri: Kuyucak'ta sahte içki operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Kuyucak'ta sahte içki operasyonu

Kuyucak'ta sahte içki operasyonu

1 saat önce

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirilirken 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kuyucak'ta sahte içki operasyonu, System.String[]

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirilirken 9 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre güvenlik güçleri Kuyucak'ta sahte içki operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde kaçak içki imalatı yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 16 bin 750 litre sahte şarap, 50 litre sahte rakı, 32 litre sahte votka, 85 litre likör, 24 litre etil alkol, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 31 adet tabanca fişeği ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. - AYDIN

Kuyucak, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:38 Kaynak: İHA
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