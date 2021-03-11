Kuyucak'ta silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Kuyucak'ta silah kaçakçılığı operasyonu
11.03.2021 09:54
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yapılan operasyonda kaçak silah ve içki ele geçirildi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yapılan operasyonda kaçak silah ve içki ele geçirildi.
Kuyucak'ta bir işletmede silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine iş yerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda il dışından getirilerek satışı yapıldığı belirlenen 4 tabanca, 37 adet mermi, 2 av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca iş yerinde 710 kilogram el yapımı içki ele geçirildi. Operasyonla ilgili olarak A.S, H.B. ve M.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. - AYDIN
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