Kuyucak'ta Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, M.A.S., uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, M.A.S., uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A.S.'nin İstanbul'dan uyuşturucu madde getirip, kentte satacağını öğrendi. Bir süre M.A.S.'yi takip eden ekipler, dün akşam harekete geçti. Kahvede oturan M.A.S., gözaltına alındı. M.A.S.'nın yapılan üst aramasında, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Emniyete götürülen M.A.S., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. M.A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.



- Aydın

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