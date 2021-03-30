Kuyucak'ta yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi - Son Dakika

Kuyucak'ta yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi

30.03.2021 17:04
Kuyucak'ta yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi, System.String[]

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde başlattığı 'Kırmızı Çizgi' etkinliği gerçekleştirildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde başlattığı 'Kırmızı Çizgi' etkinliği gerçekleştirildi.

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Metin Ertürk ve daire amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Kuyucak'ta yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir", "Yaya Önceliği" sloganıyla,yayaların geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek için, İçişleri Bakanlığınca başlatılan kırmızı çizgi uygulaması kapsamında, İnönü Caddesinde bulunan ışıksız yaya geçidinde kırmızı çizgi çekildi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın trafik ışığı olmayan yollarda yayaların üstünlüğünü belirtmek için "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" sloganıyla başlattığı trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik kampanya kapsamında, yaya geçidimizde kırmızı çizgi çizerek "Yayalar kırmızı çizgimizdir. Yaya önceliği kırmızı çizgi, bizim önceliğimizdir. Kırmızı çizgi, bizim sınırımızdır."diyerek farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Trafikteki tüm şoförlerimizin, trafikte seyir halindeyken yayaya yol vermelerini, yayalara öncelik vermeleri konusunda özen göstermelerini diliyoruz" dedi. - AYDIN

Kuyucak'ta yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi
Kuyucak'ta yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi
Kuyucak'ta yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi

İçişleri Bakanlığı, Metin Ertürk, Kuyucak, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuyucak'ta yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi - Son Dakika


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