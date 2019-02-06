Kuyucak'ta Yaya Öncelikli Trafik Etkinliği Düzenlendi
4 dakika önce
İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi nedeniyle Kuyucak İnönü Caddesinde etkinlik düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı
tarafından "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi nedeniyle Kuyucak
İnönü Caddesinde etkinlik düzenlendi.
Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk
, Kuyucak İlçe Emniyet Müdür Vekili Mert Oto, İlçe Jandarma
Komutanı Gökhan Duran, daire amirleri ve vatandaşların katılımı ile yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte yaya geçidi kullanılarak karşıdan karşıya geçildi.Cadde boyunca seyir halindeki araç sürücülerine broşür dağıtılarak etkinlik hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, " İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu
öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz etkinlik sayesinde trafikte yaya önceliği bilincini oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bilincin her geçen gün artmasını diliyorum" dedi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:31 Kaynak: İHA
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