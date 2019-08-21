Kuyucak ve Karacasu'da uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuyucak ve Karacasu ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda bin 300 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo esrarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'Uyuşturucu madde eylem planı' çerçevesinde yürütülen faaliyetlerde Kuyucak ve Karacasu ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Kuyucak ilçesi Çobanisa Mahallesi ve Karacasu ilçesi Karacaören Mahallesi dikilitaş mevkiinde düzenlenen operasyonlar kapsamında K.U. isimli şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 285 kök kenevir bitkisi, 1020 gram kubar esrar ile H.E isimli şüphelinin arazisinde yapılan aramada ise bin 16 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken; 3 şüpheli ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - AYDIN