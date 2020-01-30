Kuyucaklılar depremzedeler için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika
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Kuyucaklılar depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

7 saat önce

Kuyucak Kaymakamlığı ve Kuyucak Belediye Başkanlığı tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için kuru gıda kampanyası başlatıldı.

Kuyucaklılar depremzedeler için yardım kampanyası başlattı, System.String[]

Kuyucak Kaymakamlığı ve Kuyucak Belediye Başkanlığı tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için kuru gıda kampanyası başlatıldı.


Kampanya kapsamında kuru gıdalar, Kuyucak Merkez Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri düğün salonunda toplanıyor. Toplanan ilk parti gıdalar, yarın saat 15.00'de gönderilecek.


Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, yaptığı açıklamada; "Millet olarak kenetlenip, yaralarımızı hep birlikte saracağız. Böyle felaketlerin tekrar yaşanmamasını diliyor, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Elazığ ve Malatya başta olmak üzere depremi hisseden tüm kardeşlerimize geçmiş olsun. Kuyucak halkını yardım kampanyasına katılmaya davet ediyorum" dedi. - AYDIN

Kuyucak, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:37 Kaynak: İHA
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