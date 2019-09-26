Kuyucuk Gölü kurudu, Kars Çayı yaban ördeklerinin yaşam alanı oldu

KARS - Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı olan ve Afrika- Avrasya göç yolu üzerinde bulunan Kuyucuk Gölü tamamen kurumasıyla birlikte, yaban ördeklerinin yeni yaşam alanı Kars Çayı oldu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birinci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar Alanı olarak koruma altına alınan Kuyucuk Gölü'nün kurumasıyla birlikte yaban ördekleri, angut, pelikan ve birçok su kuşu, gölü terk ederek başka yaşam alanları aramaya başladı. Kuyucuk Gölü'nden ayrılan ördekler ise yaşam olanı olarak Kars Çayı'nı seçti.

Yaban ördeklerin gelmesiyle hareketlenen Kars Çayı'nda daha önce bu kadar ördek bir arada görülmemişti. Avcılardan uzak, rahatsız edilmedikleri bölgelerde yavrularıyla birlikte yiyecek arayan yaban ördekleri kameralara yansıdı.

Kars Çayı'nda ilk kez bu kadar yaban ördeğini bir arada gören vatandaşlar, Kuyucuk Gölü'nün kurumasıyla birlikte su kuşlarının Kars Çayı'na geldiğini belirttiler.

Yetkililerin bölge de önlem almasını ve bölgenin kara avcılığına yasaklanmasını ifade eden vatandaşlar, "Kuyucuk Gölü'nün kurumasıyla birlikte yaban hayvanları, özellikle yaban ördekleri Kars Çayı'nı tercih etmeye başladı. Şuanda arkamda gördüğünüz yerde binlerce yaban ördeği var. Yavrularıyla birlikte burada yaşıyorlar" dediler.

Boğazköy eski yolu güzergahından geçen Kars Çayı'nda yaban ördeklerini gören vatandaşlar, ördekleri rahatsız etmeden bir süre izledi. Yaklaşık 15 kilometrelik güzergahın hemen hemen her noktasında yaban ördeği bulunuyor. İnsan ve araç trafiğinden uzak rahatsız edilmeden yüzen ördekler, hava karardıktan sonra bölgeden ayrılıyor.