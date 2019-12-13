Kuyucuk Gölü'ne "can suyu" sağlayacak kuyu açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuyucuk Gölü'ne 'can suyu' sağlayacak kuyu açıldı - Son Dakika

Kuyucuk Gölü'ne "can suyu" sağlayacak kuyu açıldı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kars'ta bulunan Kuyucuk Gölü'ne kurak geçen dönemlerde kuruma riskine karşı "can suyu" sağlayacak kuyu açıldı.

Kuyucuk Gölü'ne

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kars'ta bulunan Kuyucuk Gölü'ne kurak geçen dönemlerde kuruma riskine karşı "can suyu" sağlayacak kuyu açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, açılan kuyuyla Türkiye'nin 13'üncü Ramsar alanı olan ve kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan Kuyucuk Gölü'ne günlük 2 bin metreküp su verilecek.

Kuyucak Gölü, başta uzunbacak, angıt, sakarmeke, karaboyunlu batağan, dikkuyruk, sığırcık kuşları, boz kaz olmak üzere göç eden birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Burası, Doğu Anadolu'nun birinci sıradaki önemli kuş cenneti olarak kabul ediliyor.

Gölün karşılaştığı kuraklık riskini ortadan kaldırmak, kurumasını engellemek ve tekrar canlanmasını sağlayarak yüz binlerce kuşu ağırlayabilmesine olanak vermek amacıyla Kars Valiliği, DSİ Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla açılan kuyudan saniyede 24 litre su çekilebilecek.

Devlet Su İşleri, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:20 Kaynak: AA
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