Kuyucuk Gölü'ne yeniden hayat verecek sondaj kuyusu tamamlandı

Afrika- Avrasya göç yolu üzerinde bulunması dolayısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapan ve bir süre önce tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından açılan sondaj kuyusu sayesinde saniyede 20 litre suyla hayat bulacak.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birinci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar alanı olarak koruma altına alınan Kuyucuk Gölü, ülkenin önemli sulak alanları arasında yer alıyor.

Yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunuyor.

Su borularla göle taşınacak

Çevresel etkenler nedeniyle kuruyan Kuyucuk Gölü'nün eski canlılığına kavuşması için bir süre önce sondaj çalışması başlatıldı.

Kars Valiliği öncülüğünde yürütülen proje kapsamında ilk etapta, 1100 metre uzaklıktaki, Ramsar alanı dışında kalan bölgedeki sondaj kuyusundan çıkarılan su, borularla göle getirilecek.

Sondaj kuyusundan saniyede 20 litre su gelecek

DSİ Kars 24. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuyucuk'un önemli kuş cenneti olduğunu söyledi.

Son yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle gölün kuruduğunu anımsatan Dündar, şöyle konuştu:

"Ülkemiz ve yöremiz açısından önemli bir doğal varlık olan Kuyucuk Gölü'nde kuraklıktan dolayı flora ve faunada daha ağır sorunların yaşanmaması açısından gölü beslemek üzere bir çalışma başlatıldı. DSİ 24. Bölge Müdürlüğümüz tarafından, göl ve çevresinin yer altı suyu durumunu araştırmak amacıyla yapılan hidrojeolojik etüt neticesinde, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile DSİ Genel Müdürlüğümüzün uygun görüşleri doğrultusunda görevlendirilen Erzurum DSİ 8. Bölge Müdürlüğü sondaj ekibi tarafından, belirlenen mevkide su sondajı çalışması yapıldı. 140 metre derinliğinde, statik su seviyesi 11 metre, dinamik su seviyesi 80 metre ve kuyu verimi 20 litre/saniye olan su kuyusu tamamlanarak, Kars Valiliğimize teslim edildi."

Dündar, yapılan çalışmalarla Kuyucuk Gölü'nün kurtulacağını ve bölgenin yeniden kuşlara ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

Kars Valiliğince gerekli pompa ve iletim hattı yapılarak, ihtiyaç duyulacak periyotta suyun göle aktarılmasının sağlanacağını anlatan Dündar, desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'a ve Kars Valisi Türker Öksüz'e teşekkür etti.