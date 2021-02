Kuyucuoğlu: Bileklerimi tel tokalarla kesiyor, ağaçlara kafamı vurarak kendi canımı yakıyordum

Kariyerinin zirvesinde, Türkiye'de ve Amerika'da modellik yaptığı dönemde basına gizlice servis edilen görüntüleriyle konuşulan, yaşam tarzı, uyuşturucu kullanımı ve cinsel yönelimi üzerinden tartışılan ve yıllarca kabuğuna çekilen Kuyucuoğlu, çocukluğunu, anne ve babasıyla yarım kalan hikayesini, modelliğe başlama öyküsünü ve hayatının alt üst olduğu dönemi ilk kez paylaşıyor.





"Yaptığım hiçbir şeyden utanmadım!"





Birçok insan tarafından yargılandığı dönemde içine kapandığını ifade eden Senem Kuyucoğlu: "Yaptığım hiçbir şeyden utanmadım. Her şey benim hayatımın bir parçasıydı ve bunlarla gurur duyuyorum çünkü bunlar beni ben yapan şeyler. Utandığım tek şey şu oldu: kalkıp tepki vermem gereken an da öyle bir noktaya getirildim ki ağlamak zorunda kaldım, mağdur olmak zorunda kaldım. Beni oraya doğru ittiler. Kendime bunu yakıştıramadım. Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim. Fakat en yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum. Bu çok rencide ediciydi."& ;





"Yarışma için 2 haftada 10 kilo verdim."





Senem Kuyucuoğlu, yarışma dönemini şu sözlerle anlattı: "Güzellik kraliçesi olduğum zamanı hatırladıkça gülüyorum. Aradan 10 yıl geçmiş. Piyasaya küçük yaşta girdiğim için, benim yaşımda olan insanlar daha yeni yeni bir yere gelmeye başlarken ben ise kariyerimin zirvesini de gördüm bitişini de gördüm. O yüzden bana bir tebessüm yaratıyor. 17 yaşında Best Model seçildim. Benden başka birisi seçilseydi yataklardan çıkamazdım. Yarışmaya katılabilmek için 2 haftada 10 kilo verdim. Ardından da dünya ikincisi ve Miss Turkey ikincisi oldum. "





"Kafamı duvarlara vuruyor, bileklerimi tel tokalarla kesiyor, ağaçlara kafamı vurarak kendi canımı yakıyordum."





Çocukluğunu ve anne babası ile olan ilişkisini samimi ve çarpıcı bir şekilde anlatan Senem Kuyucuoğlu, babasının annesini aldattığı fotoğrafları gördüğünü ve o dönem onu öldürmek istediğini ifade etti. "İçimde babama karşı inanılmaz bir öfke vardı. Şiddet iyi bir şey değil diyorlar. O zamanlar benim için şiddet hayatta uygulanabilecek en güzel şeydi. Bunu bir yerden çıkarmam gerekiyordu. Anlatamadığım için en kolay yol şiddetti. Kimseye yapamayacağım için kendime yapıyordum. Kafamı duvarlara vuruyor, bileklerimi tel tokalarla kesiyor, ağaçlara kafamı vurarak kendi canımı yakıyordum."





"Mutfağa gidip su alacağım demek ile eve gidip kendimi öldüreceğim kararı benim için aynıydı."& ;





& ;"Yarışma için o kadar hırs yaptım ki kazanmak için kilo verdim, günlerce uyumadım, sabahın 6'sında spor yaptım, çok çaba sarf ettim. Bu kadar çok çabaladığım şeyi o kadar kolay elimden aldılar ki! Tek bir haber ile her şey elimden gitti. O an çıkıp ben mesleğimi ve hayatımı seviyorum, bunları hata olarak yapmış olabilirim diyemedim. Yaptım ve bitti. Beni daha da mağdur gösterip neden gençliğimi elimden alıyorsunuz. Mutfağa gidip su alacağım demek ile eve gidip kendimi öldüreceğim kararı benim için aynıydı. O kadar nettim ki ailemi uğurladım ve her şeyi hazırlayıp ilaçların hepsini içtim. Şu an başıma bir şey gelse parmağım kesilece diye korkuyorum 17 yaşımda hayatımdan vazgeçtim. Üç gün yoğun bakımda yattım. Cinsel yönden ne olduğumun farkında değildim, hayat açısından ne yapmak istediğimi bilmiyordum. O zamana kadar olan şeyler beni öyle bir noktaya getirdi ki bu kadar bana yeter deyip çekip gitmek istedim."