Kuyuda 2 Gündür Mahsur Yavru Köpek Kurtarıldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde düştüğü kuyuda 2 gündür mahsur olan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde düştüğü kuyuda 2 gündür mahsur olan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.



Nusaybin'e 30 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede bulunan Açık köyünde, 5 metre derinliğindeki kuyuya yavru bir köpeğin düştüğünü gören köylüler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekibi, 2 gündür mahsur olduğu belirtilen köpeği kurtarmak için köye gitti. Ekipler, uzattıkları merdivenle kuyuya inip, yavru köpeği çıkardıktan sonra köy sakinlerine teslim etti.



- Mardin

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